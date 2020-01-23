Роскомнадзор составил на самарское издание 4 админпротокола по статье об иноагентах

На самарское интернет-издание «Парк Гагарина» и его директора Юлию Илларионову Роскомнадзором было составлено четыре протокола об издании материалов «иностранного агента» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом рассказал «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» и палаты адвокатов Самарской области Станислав Селезнев, а также проинформировало само издание на своём сайте.

Все протоколы связаны с публикациями на странице издания во «ВКонтакте». Претензии Роскомнадзора заключаются в том, что редакция не промаркировала каждый свой материал пометкой «иностранный агент».

В материалах административных дел сказано, что на главной странице сайта «Парк Гагарина» есть необходимая маркировка, но она отсутствует на «каждой отдельной публикации».

Также там отмечается, что нарушения были зафиксированы во время специального мониторинга материалов, который публикуют иностранные агенты. Так, говорится в письме, ведомство не нашло пометок «иностранный агент» на сайтах ФБК, «Общественного вердикта», фонда «Среда» и «Совета министров северных стран».

В 2019 году сотрудников «Парка Гагарина» вызывали в прокуратуру для составления протоколов из-за двух упоминаний «Открытой России» — в 2017 и в 2019 годах. Однако позже ведомство отказалось от своих претензий.

Любопытна история внесения издания в реестр «иноагентов». В начале осени 2016 года проект известного самарского журналиста Сергея Курт-Аджиева — сайт «Парк Гагарина» — признали иностранным агентом. Когда-то «Парк Гагарина» заключил договор с проправительственным фондом «Самарская губерния». Но журналисты не знали, что еще раньше «Самарская губерния» сама получила грант из США.

«Безусловно, мы будем обжаловать. Решение Минюста я не могу считать справедливым, потому что, во-первых, мы никогда не получали иностранного финансирования, во вторых, мы не занимаемся политической деятельностью. Все документы, что у нас есть, мы отправили в «Агору», ее адвокаты будут сопровождать нас в этом деле», — заявил тогда Курт-Аджиев. Однако, как видим, оспорить внесение в «иноагенты» изданию не удалось.

Чуть позже, в ноябре 2016 года, Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» сам подал заявление в Минюст о внесении в реестр. Как отмечается на сайте фонда, целью «Самарской губернии» является благотворительная поддержка инициатив граждан и юридических лиц, направленных на решение социальных, культурных, образовательных и других общественно значимых задач.

Такая вот запутанная «иноагентская эстафета», но редакция, между тем, не унывает, и занимается в своём ВК-паблике лёгким троллингом Роскомнадзора.