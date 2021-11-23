Роскомнадзор составил протокол о фейках о ветеранах ВОВ на «Радио Свобода»* из-за статьи о приказе Жукова

Роскомнадзор составил протокол о фейках на издание «Радио Свобода»* из-за статьи о «драконовском» приказе маршала Жукова. В ней рассказывалось о приказе 1941 года, согласно которому отдавшихся в плен командиров считали дезертирами.

Протокол составили по статье о распространении заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ. Об этом директор «Радио Свобода»* Андрей Шарый рассказал (источник внесён в реестр СМИ-иноагентов) «Медиазоне»*.

В материале упоминалось требование маршала Жукова объяснить солдатам, что «семьи сдавшихся врагу будут расстреляны». При этом автор статьи отметил, что не знает, расстреляли ли кого-то. По просьбе «Радио Свобода»* Роскомнадзор проверил архивы и документы, на которые ссылается автор статьи. В ведомстве согласились, что цитаты верны. Но протокол всё равно передали в суд.

«Роскомнадзор теперь штрафует нас за то, что указание Жукова было якобы не приказом, а "разъяснением", и что автор стремится дискредитировать Жукова, называя его действия "драконовскими" и "зловещими". Это оценочные определения, автор имеет на них право», — заявил «Медиазоне»* директор «Радио Свобода»* Андрей Шарый.

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов