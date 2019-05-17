Роскомнадзор создаст реестр источников и авторов фейковых новостей

Роскомнадзор создаст и разместит на своем сайте реестр источников и авторов фейковых новостей, заявил руководитель ведомства Александр Жаров на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе работы секции «Законы о фейках и оскорблении власти: как это будет».

Реестр будет публичный. Все будет на нашем сайте вывешено: и названия площадок, и фамилии авторов.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает штрафы до 1,5 миллиона рублей.

Организованный ОНФ медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» прохошел 14-16 мая в Сочи.

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