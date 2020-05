Роскомнадзор требует от Google удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» новость со ссылкой на Financial Times о том, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных. Google, в свою очередь, уведомил «МБХ медиа» о необходимости удалить или заблокировать этот материал.

«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России»,— говорится в сообщении Google, которое приводит «МБХ медиа». Издание отмечает, что требование Роскомнадзора не поступило в редакцию напрямую. Компания Google получила уведомление, поскольку сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.

Роскомнадзор действует по решению Генпрокуратуры России от 13 мая. В прокуратуре сочли, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Роскомнадзор изучает статьи в газетах Financial Times и The New York Times на соответствие законодательству России о противодействии фейковой информации. Ранее газеты опубликовали материалы, в которых указывалось, что уровень смертности от коронавируса COVID-19 в России превышает официальные данные.