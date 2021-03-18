Роскомнадзор требует от Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа»

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Соцсеть прислала в редакцию соответствующее уведомление.

«Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации», — приводит «МБХ медиа» текст сообщения. Ведомство аргументировало свои требования тем, что в аккаунте издания размещены материалы «Открытой России», чья деятельность признана властями РФ нежелательной.

В редакции «МБХ медиа» утверждают, что ранее не получали предупреждений от Роскомнадзора. Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло подчеркнула, что издание не имеет никакого отношения к нежелательным организациям. «Мы не публикуем ничьих материалов, кроме своих собственных — новостей, заметок, видео, подкастов», — сказала Куцылло.