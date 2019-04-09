Роскомнадзор требует признать недействительной регистрацию СМИ бывшего мэра Нижнего Новгорода

Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу обратилось в суд с требованием признать недействительной регистрацию газеты «Вестник депутата Олега Сорокина», принадлежащей экс-мэру Нижнего Новгорода, осужденному к 10 годам колонии за получение взятки и соучастие в похищении человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 7 марта приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460,8 млн рублей.

«Управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу обратилось в Семеновский районный суд с административным исковым заявлением о признании регистрации СМИ - газеты «Вестник депутата Олега Сорокина» - недействительной», — указано в сообщении.

Газета была зарегистрирована в 2010 году, сейчас она не распространяется через торговые киоски и отсутствует в «Каталоге российской прессы «Почты России» за 2017-2019 годы. Ранее в управлении Роскомнадзора поступило заявление о приостановлении деятельности СМИ по решению учредителя до 30 сентября 2016 года, однако последующих уведомлений о возобновлении или прекращении деятельности ведомство так и не получило, отмечается в сообщении.

В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год — мэром города. В 2016 году избран в законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.