Роскомнадзор требует от YouTube восстановить доступ к видео с Рогозиным

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube восстановить доступ к видеозаписям с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина на канале ведомства «Роскосмос медиа». Об этом сообщалось на сайте Роскомнадзора в понедельник.

Кроме того, ведомство направило в администрацию компании Google (YouTube принадлежит этой корпорации) требование о снятии ограничений доступа к личному аккаунту и связанному с ним YouTube-каналу депутата Госдумы РФ Нины Останиной (КПРФ).

«Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — указано в публикации.