Роскомнадзор трижды за две недели потребовал от издания «Батенька» отредактировать статьи о самоубийствах

Роскомнадзор трижды за месяц потребовал от самиздата «Батенька, да вы трансформер» отредактировать статьи о самоубийствах. Об этом сообщает глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков.

Во фрагменте статьи «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»Роскомнадзор увидел описание способов суицида. Этот текст был опубликован четыре года назад. 9 августа ведомство попросило удалить этот текст.

16 августа Роскомнадзор раскритиковал материал со статистическими данными ВОЗ и Росстата «Суицид: занимательное математика». Претензии вызвал абзац, в котором фигурируют самые распространенные способы суицида в разных странах. 20 августа Роскомнадзор обнаружил призыв к самоубийству в обзоре предсмертных записок разных эпох в материале «Предсмертные записки: последние слова самоубийцы».

В декабре 2018 года «Батенька» по требованию Роскомнадзора удалил статью «Героин — собственность модели» журналистки Нины Абросимовой. В нем рассказывалось о девушке, которая в течение десяти лет употребляет наркотики и не скрывает этого. Блокировки материала также требовало МВД из-за формирования «положительного образа лиц, потребляющих наркотики».