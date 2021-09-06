Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных

Роскомнадзор разблокировал сайт издания Readovka и удалил его из реестра сайтов, запрещенных в России, сообщило издание. Как уточняет Readovka, для этого пришлось удалить семь материалов про депутата Госдумы Дмитрия Саблина («Единая Россия»).

«Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka и удалил нас из списка запрещенных сайтов. Правда, для этого нам пришлось снять с публикации еще семь материалов о Саблине, по которым нет никаких судебных исков», — сказано на сайте Readovka.

По данным издания, сайт был заблокирован, так как подмосковные приставы пригрозили Роскомнадзору возбуждением дела из-за неисполнения их требований. «Несмотря на то, что судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу (который мы заблаговременно сняли с публикации), приставы требовали удаления еще семи материалов, посвященных деятельности депутата Саблина»,— пишет издание. В итоге Readovka удалила эти материалы.

Роскомнадзор внес сайт Readovka в реестр запрещенной в России информации по иску подмосковных приставов 30 августа. В июле они приходили в редакцию сайта и пытались вручить представителям сайта постановление о его блокировке.