Роскомнадзор усилит контроль за теле- и радиоконтентом

Подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» заказал доработку системы мониторинга телерадиовещания — АСМТРВ. Новая система будет переводить все аудиозаписи в текстовый формат.

Раньше эфир контролировали выборочно через просмотр и прослушивание. Модуля с транскрибированием аудио в текст не было, это новая разработка. Автоматизированный способ мониторинга позволит эффективнее искать нарушения законодательства, — пояснили в ведомстве.

Одним из последствий модернизации может стать увеличение штрафов для эфирных СМИ, — считает Федор Кравченко, управляющий партнер Коллегии медиаюристов. По мнению эксперта, автоматизированная система даст Роскомнадзору дополнительный инструмент для мониторинга острых тем в медиа.