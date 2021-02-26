Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

Роскомнадзор составил приказ, в котором написано, что отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зелёные неоновые жилеты и бейджи установленного образца. Этот образец уже разработан, находится в приложении к приказу. «В настоящее время проект приказа проходит этап межведомственного согласования» – передаёт пресс-служба ведомства.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что знаки отличия со стороны СЖР уже согласованы:

Соответствующие документы накануне были направлены в Роскомнадзор. Как ожидается, знаками отличия станут зелёный неоновый жилет с надписью "Пресса" и бейдж, изготовленный по единому образцу. Бейдж будет содержать фотографию, данные журналиста, а также данные о регистрации СМИ в Роскомнадзоре, подпись главного редактора, изготавливать такие бейджи будут редакции.

Ранее 8 февраля Роскомнадзор получил предложения от МВД, Росгвардии и Союза журналистов России об определении формы обязательных отличительных знаков для представителей СМИ на публичных мероприятиях.