Роскомнадзор включил Instagram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес Instagram (принадлежит компании Meta) в реестр запрещенных сайтов, сообщили в ведомстве.

Запретить доступ к социальной сети в России потребовала Генеральная прокуратура. В Роскомнадзоре пояснили, что решение о блокировке было принято после того, как Meta сняла запрет на призывы к насилию, в том числе в отношении российских военных, на своих платформах.

Позднее вице-президент Meta Энди Клегг объяснял, что такая политика будет применяться только на территории Украины, и ее приняли «в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах». «Мы не потерпим русофобии или любого рода дискриминации, притеснений или насилия по отношению к русским на нашей платформе», — добавил он.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к насилию.