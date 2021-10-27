Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей

Мессенджер Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр социальных сетей, перечень также пополнил Livejournal, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в феврале 2021 года в силу вступил закон о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с ним интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

В сентябре Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства, в него в том же месяце были включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».