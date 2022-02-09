Роскомнадзор возбудил административное дело на Bellingcat* за отсутствие маркировки

Роскомнадзор возбудил административное дело на Фонд Беллингкет (Stichting Bellingcat)* за отсутствие маркировки иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП).
Санкция по данной статье предусматривает штраф в 500 тыс. рублей, отмечает в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
В возражениях на иск о признании фонда иноагентом Минюст РФ указал, что организация занимается журналистскими расследованиями в партнерстве с иностранными объединениями журналистов, ведет социальные сети и получает пожертвования от благотворительных организаций.
Министерство юстиции РФ объяснило внесение проекта Bellingcat* в реестр СМИ-«иностранных агентов» тем, что он числится в журналистской организации «Глобальная сеть журналистов-расследователей». Об этом сообщает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В возражениях на иск о признании Bellingcat* «иноагентом» Минюст также упоминает сотрудничество проекта с международными организациями, которые «обеспечивают журналистам защиту и поддержку, необходимую им для выполнения их работы».
По словам Чикова, в возражениях Минюста также отмечается, что Bellingcat* «занимается журналистскими расследованиями в партнерстве с иностранными объединениями журналистов, ведет социальные сети и получает пожертвования от благотворительных организаций».
*Bellingcat признано российскими властями иноагентом.
Источник: Новая газета