Роскомнадзор возбудил административное дело на Bellingcat* за отсутствие маркировки

Роскомнадзор возбудил административное дело на Фонд Беллингкет (Stichting Bellingcat)* за отсутствие маркировки иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП).

Санкция по данной статье предусматривает штраф в 500 тыс. рублей, отмечает в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В возражениях на иск о признании фонда иноагентом Минюст РФ указал, что организация занимается журналистскими расследованиями в партнерстве с иностранными объединениями журналистов, ведет социальные сети и получает пожертвования от благотворительных организаций.

Министерство юстиции РФ объяснило внесение проекта Bellingcat* в реестр СМИ-«иностранных агентов» тем, что он числится в журналистской организации «Глобальная сеть журналистов-расследователей». Об этом сообщает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В возражениях на иск о признании Bellingcat* «иноагентом» Минюст также упоминает сотрудничество проекта с международными организациями, которые «обеспечивают журналистам защиту и поддержку, необходимую им для выполнения их работы».

По словам Чикова, в возражениях Минюста также отмечается, что Bellingcat* «занимается журналистскими расследованиями в партнерстве с иностранными объединениями журналистов, ведет социальные сети и получает пожертвования от благотворительных организаций».

*Bellingcat признано российскими властями иноагентом.