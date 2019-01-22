Роскомнадзор возбудил административные дела против Twitter и Facebook

Роскомнадзор открыл административные дела в отношении американских компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Отмечается, что компании предоставили Роскомнадзору формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных российских пользователей в РФ:

Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в декабре 2018 года направил в компании уведомления о необходимости соблюдения законодательства РФ в области пользовательских данных. На данный момент компании пока не локализовали свои базы данных пользователей в России.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.

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