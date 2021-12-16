Роскомнадзор возбудил дело на карельское СМИ за трейлер фильма «Купе № 6»

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на информационный портал «Карелия.Ньюс». СМИ опубликовало трейлер фильма «Купе № 6» со сценами курения. Об этом сообщило издание «Карелия.Ньюс».

Информационному порталу грозит штраф до 20 тыс. руб. по части 5 статьи 14.3.1 КоАП («Неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о вреде потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»). По мнению Роскомнадзора, «Карелия.Ньюс» занимается пропагандой табачных изделий, «публикуя такие опасные для граждан ролики».

Издание опубликовало новость про фильм «Купе № 6», частично снятый в республике, и прикрепило к тексту трейлер. В киноленте главный герой держит в руках сигарету. Журналисты «Карелия.Ньюс» уверены, что нарушения здесь нет. По их мнению, сигарета — часть художественного замысла, «цель которого показать контраст между образованной финской барышней и грубым вахтовым рабочим из России». Кроме того, фильм поддержал Минкульт России, и он выдвинут на Оскар.