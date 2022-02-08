Роскомнадзор выбрал 79 сайтов, которые должны установить счетчик от единого измерителя аудитории

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре на своем заседании 2 февраля 2022 года согласовала 79 интернет-площадок, аудитория которых требует постоянного и систематического анализа. Полный список этих ресурсов приведен в опубликованном службой протоколе заседания комиссии.

В комиссию входят как чиновники (замминистра цифрового развития Бэлла Черкасова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин), так и главы крупных медиахолдингов (Светлана Баланова из Национальной медиа группы, Олег Добродеев из ВГТРК, Александр Жаров из «Газпром-Медиа», Вячеслав Муругов из «СТС Медиа») и топ-менеджеры интернет-компаний (Татьяна Доброхвалова из Rambler, Владимир Габриелян из VK).

Сформировать перечень сайтов необходимо в соответствии с принятым в прошлом году законом, в соответствии с которым еще осенью 2021 года должен в России был появиться официальный измеритель аудитории интернета. Такой исследователь, согласно закону, должен на постоянной основе считать аудиторию новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и других ресурсов, которые Роскомнадзору порекомендует специально созданная комиссия.

Ключевым положением нового закона является то, что владелец сайта, чью аудиторию необходимо постоянно считать и анализировать, обязан обеспечить уполномоченному Роскомнадзору измерителю «возможность проведения исследования аудитории». Собственник такого ресурса должен либо установить на сайте используемое измерителем оборудование, либо предоставить этому измерителю данные, «необходимые и достаточные для проведения исследования».

Измерителем аудитории Рунета на заседании 2 февраля была выбрана компания Mediascope.