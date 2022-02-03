Роскомнадзор выбрал Mediascope единым измерителем интернет-аудитории

Роскомнадзор (РКН) опубликовал на своем сайте результаты конкурса на выбор уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории. Единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая также является телеизмерителем.

Как рассказали Sostav в Mediascope, срок договора составляет три года. В дополнение к текущей работе по измерению аудитории интернет-сайтов, компания будет измерять аудиторию интернет-ресурсов, которые указаны в специальном реестре, сформированном комиссией и утвержденном РКН.

Mediascope будет измерять только 79 онлайн-ресурсов, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. Среди них — 27 аудиовизуальных сервисов, четыре новостных агрегатора, восемь социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации и другие информационные ресурсы. Указанный перечень может дополняться, говорится в сообщении РКН.

Интернет-ресурсы, включенные в реестр, должны будут передавать данные в Mediascope через специальное программное обеспечение измерителя (счетчик) или самостоятельно.

Все информационные ресурсы, включенные в реестр, получат соответствующее уведомление от Роскомнадзора и с 1 марта 2022 года приступят к взаимодействию с Mediascope.

Согласно законодательству, уполномоченная организация обязана ежегодно предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать результаты на своем официальном сайте.

О начале отбора организации, которая станет единым измерителем аудитории в интернете, Роскомнадзор объявил в начале января этого года.

Согласно закону, принятому Госдумой в июне 2021 года, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором.