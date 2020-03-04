Роскомнадзор выявил нарушения в работе BBC

Роскомнадзор по итогам внеплановой проверки выявил нарушения в работе телеканала BBC World News, сообщила пресс-служба регулятора. Претензии регулятора касаются отсутствия возрастной маркировки в программах телеканала, уточнили RNS в пресс-службе регулятора.

«Отсутствовал знак информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия», — уточнили RNS в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор составил протоколы по нарушению ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации» — RNS). Максимальный штраф по этой статье для юридического лица составляет 200 тысяч рублей, для должностного — до 20 тысяч рублей.

«Протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года», — отмечается в сообщении.

В середине февраля регулятор анонсировал зеркальный ответ на штраф британского регулятора Ofcom в отношении российского НТВ в Прибалтике. Тогда Ofcom заявил о штрафе в 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей — RNS) стерлингов для российского телеканала.

«Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу «НТВ-Мир Балтия», держатель лицензии которого был накануне оштрафован на 20 тыс. фунтов стерлингов», — сообщала пресс-служба Роскомнадзора.

ВВС пока не получила подробной информации о претензиях Роскомнадзора к телеканалу BBC World News, но стремится соблюдать законы тех стран, в которых работает. Об этом сообщил RNS представитель медиакомпании.

«Мы еще не получили подробную информацию о претензиях, предъявленных Роскомназдором. Как международная вещательная корпорация ВВС стремится полностью соблюдать законы и нормативные акты всех стран, в которых она работает», — сообщил представитель компании.