Роскомнадзор «выявил определенные нарушения» по итогам проверки «Би-би-си»

Роскомнадзор в ходе проверки ООО «Бритиш телевижн», осуществляющего вещание телеканала BBC World News в России, «выявил определенные нарушения», сообщает «Интерфакс»

«В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений», — сказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, не уточняя деталей. Позднее Роскомнадзор сообщит о принятых мерах.

Роскомнадзор начал проверку канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий «Би-би-си» в конце декабря 2018 года. По итогам проверки ведомство обнаружило на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». В редакции заявили, что соблюдают российские законы.

В Роскомнадзоре прямо говорили, что проверки связаны с обвинениями британского медиарегулятора Ofcom о том, что телеканал RT нарушал правила вещания в Великобритании.