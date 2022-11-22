Роскомнадзор заблокировал более 5,5 тыс. интернет-страниц с ЛГБТ-пропагандой

Роскомнадзор заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тыс. страниц в интернете.

Ведомство действует в соответствии с новыми законодательными нормами. Такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению.

РКН полностью поддерживает новые нормы, отметил Субботин. Помимо этого он подчеркнул, что нынешняя практика, когда от момента обнаружения противоправного контента до вынесения по нему судебного решения проходит от двух до трех месяцев, недопустима.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.