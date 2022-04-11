Роскомнадзор заблокировал издания «Холод» и «Дискурс»

Роскомнадзор ограничил доступ к изданиям «Холод» и «Дискурс» в России, сообщили медиа в своих телеграм-каналах. Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к сайтам holod.media и discours.io был ограничен в соответствии с требованием Генпрокуратуры от 7 и 6 апреля соответственно.

«Дискурс» — это художественно-аналитический журнал о культуре, науке и искусстве, а «Холод» выпускает материалы на социальные и политические темы.

В посте «Холода» говорится о том, что в редакцию пришло письмо с предупреждением о возможной блокировке на основании закона о дискредитации российской армии. К тому моменту сайт уже был заблокирован. Главный редактор издания Таисия Бекбулатова (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявила, что издание продолжит работу.

В «Дискурсе» также заявили о намерении продолжать работу. «Никакие блокировки не остановят самиздат», — говорится в посте издания. Представитель СМИ отметил, что в редакцию не поступало никаких предупреждений, а также заявил, что «Дискурс» будет оспаривать блокировку в суде.