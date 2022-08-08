Роскомнадзор заблокировал крупнейший информационный портал Сахалина Подробнее на РБК

Роскомнадзор ограничил доступ к одному из крупнейших сахалинских информационных сайтов Sakh.com, следует из данных реестра регулятора. Причина блокировки — ст. 15.3 закона об информации, согласно которой ограничивается доступ к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, а также недостоверной общественно значимой информацией под видом достоверных сообщений, если она создает угрозу для жизни и здоровья граждан или общественной безопасности.

В своем Telegram-канале издание сообщает, что доступ к нему заблокировали в ночь на 6 августа, причины этого пока неизвестны. Редакция не получала предупреждения от Роскомнадзора.

Как отметили в издании, у некоторых провайдеров не работают все домены Sakh.com и Sakhalin.info — новости, форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы.

Проверить портал призывала председатель Сахалинской региональной общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова, которая еще в марте написала обращение к правоохранительным органам. В нем утверждалось, что сайт «превратился в площадку для откровенной антироссийской пропаганды», на которой «ежечасно появляются сообщения, порочащие Вооруженные силы нашей страны, распространяются ложные сведения о событиях на Украине».