«Роскомнадзор» ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио Свобода»* и русской службе BBC

«Роскомнадзор» ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио свобода»*, Русская служба BBC, сообщается в реестре Роскомнадзора.

На сайте ведомства указано, что доступ «ограничивается к странице» из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года.

Основание ограничения — статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Издание внесли в реестр интернет-ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях», следует из статьи.

* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента