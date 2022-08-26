Роскомнадзор заблокировал новостной проект бывшего руководителя «Яндекс Новостей»

Авг 26, 2022

Бывший руководитель «Яндекс Новостей» Лев Гершензон сообщил о блокировке своего нового проекта, альтернативного новостного агрегатора The True Story. Об этом медиаменеджер написал на своей странице в Facebook*. 

Новостной сервис проработал всего 3 дня. Его запустили 22 августа, а 25 августа агрегатор заблокировали по требованию Генпрокуратуры. 

«Мы получили очень хорошие отзывы, много заслуженных багрепортов и полезных фичереквестов —обязательно возьмем все в работу. Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории РФ нас можно читать только из-под VPN», — сообщил Лев Гершензон. 

При этом, в реестре запрещенных в России ресурсов сайт The True Story не значится. 

Напомним, что проект автоматически формировал новостную ленту. Основной задачей агрегатора было показывать пользователям главные события дня со ссылками на материалы разных СМИ. 

 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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