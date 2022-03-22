Роскомнадзор заблокировал сайт Euronews в России

Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Euronews за размещение «недостоверной информации» и призывов к несанкционированным акциям. Такая мера принята по решению Генпрокуратуры, сообщает РБК.

Интернет-адрес иностранного телеканала внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора, доступ к платформе ограничен.

В Роскомнадзоре назвали причинами блокировки систематическое размещение «недостоверной общественно значимой информации» о «специальной военной операции» российской армии на территории Украины и информации с «призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» в России.