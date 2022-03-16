Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Кавказский узел» (признан иноагентом) по требованию Генпрокуратуры, следует из реестра ведомства.

Генпрокуратура приняла решение об ограничении доступа еще 24 февраля по ст. 15.3 федерального закона № 149-ФЗ. Эта норма позволяет блокировать доступ к ресурсам, которые размещают призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию.

Журналисты «Кавказского узла» сообщили, что ожидали блокировки. «Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать вас о событиях в наших с вами регионах», — написала редакция издания в Telegram.