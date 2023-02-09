Роскомнадзор заблокировал сайт Московской Хельсинкской группы

Доступ к сайту ранее ликвидированной правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ) ограничен на территории России. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Решение о блокировке старейшей правозащитной организации России было принято из-за публикации на нем «запрещенного в России контента» — «недостоверной общественно значимой информации, а также дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации».

В декабре прошлого года Минюст подал иск в Мосгорсуд с требованием о ликвидации МХГ. В суде назвали 11 нарушений, которые легли в основу иска о ликвидации. 25 января Мосгорсуд ликвидировал МХГ.

В исковом заявлении Минюста говорилось, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. В иске приводились факты обширной деятельности организации по всей стране: участие в судебных процессах, семинарах в других регионах.

Суд вынес решение о ликвидации на основе результатов внеплановой проверки столичной прокуратуры, которая прошла с 8 по 28 ноября 2022 года. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга сети интернет, сообщила представитель обвинения.