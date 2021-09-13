Роскомнадзор заблокировал сайт «Областной газеты»

Роскомнадзор в субботу заблокировал сайт «Областной газеты» (печатный орган властей Свердловской области), сообщил на facebook главред издания Дмитрий Полянин.

«Сайт заблокирован по уведомлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и внесен в "Единый реестр доменных имен [...] содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено"»,— написал господин Полянин. По его словам, причиной стал юмористический текст «Красной бурды» под заголовком «Как брать и как давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Он был опубликован на сайте в 2017 году, а в 2018 году удален по требованию Роскомнадзора.

Тогда Вольский районный суд Саратовской области признал этот материал запрещенным к распространению, посчитав его инструкцией для чиновников по совершению незаконных действий. А в 2019 году Кировский райсуд Екатеринбурга признал текст «Красной бурды» не запрещенной информацией. Сейчас текст снова доступен на сайте газеты.

Дмитрий Полянин также рассказал, что Роскомнадзор привлек «Областную газету» к административной ответственности за отсутствие возрастной маркировки на нормативных актах, опубликованных на официальном правовом портале Свердловской области. «Роскомнадзор должен быть ликвидирован. Орган, причиняющий вред Российской Федерации, средствам массовой информации и гражданам. Орган дури и произвола», — написал главред.