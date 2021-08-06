Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист» по требованию Генпрокуратуры. Причиной блокировки стал федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Премия «Профессия — журналист» учреждена Михаилом Ходорковским в 2016. Ее вручают представителям независимых СМИ, которые продолжают работать, несмотря на давление и цензуру со стороны власти.

Представители премии заявили, что продолжат принимать заявки на участие, а блокировку обойдут с помощью VPN.

В 2020 году награду получили Елена Костюченко из «Новой газеты» за репортаж «Ночь, день, ночь»; Юрий Дудь за выпуски «Навальные. Интервью после отравления» и «Камчатка. Полуостров, который забыли»; ресурс Nexta за освещение событий в Беларуси и другие.