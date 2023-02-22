Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Редколлегия»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российской ежемесячной премии в области журналистики «Редколлегия». Это следует из данных соответствующего сервиса ведомства.

Причины ограничения доступа в базе Роскомнадзора не указаны.

При попытке открыть сайт премии из России появляется сообщение, что адрес сайта был «внесен в реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав», так как «содержит информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

В ответ на запрос РБК в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к сайту ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента. «В частности, на ресурсе регулярно публиковались материалы, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины», — пояснило ведомство.