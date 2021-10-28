Роскомнадзор заблокировал сайт «Проекта»*

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт издания «Проект»*, признанного ранее нежелательной организацией в РФ. О блокировке портала со ссылкой на телеграм-канал ЧТД 28 октября «Новая газета».

В реестре надзорного ведомства указывается, что доступ к сайту «Проекта» был ограничен 26 октября.

Напомним, в середине июля Генпрокуратура РФ признала деятельность НПО «Проект Медиа» нежелательной в России. Согласно закону, тем, кто будет работать на это издание, грозит административное наказание. Обычные граждане должны будут заплатить штраф до 15 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч, организации — до 100 тысяч. За многократными правонарушениями последует уголовное дело.

Параллельно с этим Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов «Проекта», включая главного редактора Романа Баданина** (признан физлицом — СМИ-иноагентом). Сам он покинул Россию, заявив, что не вернется на родину и собирается вывозить сотрудников.

*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории РФ

**Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента