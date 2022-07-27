Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «После» и «Черта»

Сайты изданий «Черта» (прожило полгода) и «После» (прожило два месяца) были заблокированы 24 июля.

Редакция «Черты» сообщает, что им не приходило никаких уведомлений или предупреждений, поэтому журналисты могут только догадываться о причинах блокировки. Главный редактор «Черты» Илья Панин предполагает, что ограничение доступа связанно с текстами о специальной военной операции на Украине.

Медиа «Черта» еще в январе запустила бывшая команда проекта «Утопия»*, который закрылся в ноябре 2021 года. Перед этим в центр «Насилию.нет»* стали поступать уведомления от Роскомнадзора. Ведомство требовало маркировать «Утопию»* как «иностранного агента», аргументируя это тем, что медиа — это проект центра. В «Насилию.нет»* утверждали, что «Утопия»* — независимое СМИ.

Издание «После» было заблокировано спустя два месяца работы.

«Пришла наша очередь. Мы воспринимаем это как признание заслуг и без сомнений продолжим свою борьбу. В ближайшее время наш сайт будет восстановлен!» — заявляет редакция «После».

*Внесен в реестр НКО-иноагентов