Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа». В ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за связи изданий с организациями Михаила Ходорковского, признанных нежелательными на территории РФ.

Доступ к сайтам ограничили на основании статьи 15.3 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья позволяет блокировать сайты с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

«Открытые медиа» сообщили, что не получали никаких уведомлений от Генпрокуратуры. Вечером 4 августа в редакцию пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако что конкретно следует удалить с сайта, в письмах не уточнялось.

«Открытые медиа» сообщили о прекращении работы с 5 августа. В издании объяснили, что не хотят подвергать опасности сотрудников проекта, потому что «риски слишком велики». О закрытии также объявил проект «Правозащита Открытки».