Роскомнадзор заблокировал Shutterstock

В России перестал работать один из крупнейших фотобанков — Shutterstock. Агентство Fotodom (FD), эксклюзивный представитель фотобанка Shutterstock в России и странах СНГ, объяснило проблему «частичной блокировкой сайта Роскомнадзором (РКН) по причине размещения материала, неудовлетворяющим существующим требованиям».

Также дизайнерам посоветовали пока открывать сайт с помощью VPN или специальных расширений для браузера.

Материалы, ставшие причиной блокировки, с сайта уже сняли и отправили на рассмотрение в РКН, рассказали в Fotodom агентствам. Сайт вернется к работе в штатном режиме через три дня. Также в компании пояснили, что это уже вторая блокировка сайта по причине наличия неудовлетворяющих требованиям материалов. Первая блокировка произошла несколько месяцев назад, но проблему быстро устранили.

В марте прошлого года, когда зарубежные стоки прекратили свою работу на территории РФ, Shutterstock был одним из немногих, кто продолжил предоставлять услуги локальным специалистам. Fotodom заверил, что поставщик продолжит работу на территории РФ с сохранением всех лицензий как по материалам Shutterstock, так и по материалам других коллекций.