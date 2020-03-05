Роскомнадзор заблокирует сайты с фейками про коронавирус

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к сайтам и страницам в соцсетях, на которых размещается недостоверная информация про коронавирус, сообщили в пресс-службе регулятора:

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в ВКонтакте и сети Фейсбук, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. <…> В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдера.

Комментируя RNS требования Роскомнадзора, в пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что соцсеть на постоянной основе ограничивает доступ к вводящей в заблуждение информации, в том числа касающейся коронавируса.

«Также мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», — подчеркнул представитель соцсети.

Ранее об ужесточении правил размещения рекламы для борьбы с паникой и распространением дезинформации о коронавирусе сообщала социальная сеть Facebook.