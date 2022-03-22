Роскомнадзор запретил российским СМИ демонстрировать логотип Meta*, Facebook и Instagram

Российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc.* и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве сообщили, что российские СМИ должны маркировать Meta Platforms* как запрещенную в стране организацию.

«Согласно ст. 4 закона РФ «О средствах массовой информации», при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена. Ответственность для СМИ за отсутствие такой маркировки наступает после включения Минюстом России экстремистской организации в соответствующий перечень», — указано в ответе ведомства на запрос ТАСС.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.

Facebook и Instagram будут исключены из реестра социальных сетей в России. Meta при этом исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете, сообщили в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, а Instagram и Facebook из реестра социальных сетей», — указано в сообщении.

21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал компанию Meta Platforms Inc.* экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, также признана экстремистской. Мессенджера WhatsApp это решение не коснется. Кроме того, граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за экстремизм за то, что пользуются Facebook и Instagram.

*деятельность на территории РФ запрещена