Роскомнадзор запретит рекламу «неприземлившимся» компаниям

До конца февраля Роскомнадзор (РКН) примет меры принуждения к иностранным компаниям, не начавшим исполнять закон «о приземлении», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы РКН Вадима Субботина. По его словам, в первую очередь меры затронут рекламную деятельность.

«До конца месяца РКН запустит меры принуждения для тех компаний, которые вообще не начали «приземляться» , <…> в частности это запрет рекламы для тех компаний, которые не начали выполнять «закон о приземлении», — уточнил Субботин на расширенном заседании Комитета по информполитике Госдумы о реализации этого закона.

Пока только две иностранные компании выполнили все требования «закона о приземлении» — Apple и Spotify.

TikTok, Likeme, Twitter, Zoom и Viber приступили к исполнению закона.

TikTok и Likeme зарегистрировали личные кабинеты, создали формы обратной связи и планируют открыть представительства компаний в России. Twitter создал личный кабинет, Zoom подал заявление на регистрацию личного кабинета, Viber направил документы о создании юрлица в России, однако там пока «отсутствует закрепление соответствующих полномочий», отметил Субботин.

Google, Meta, Discord, Twitch, Pinterest и Telegram вообще не выполнили требований закона. Wargaming и Aliexpress «приземлились» по своей инициативе и уже зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН.