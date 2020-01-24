Роскомнадзор запросил Facebook и Twitter о хранении персональных данных россиян

Роскомнадзор направил в адрес Facebook и Twitter запрос о локализации персональных данных российских пользователей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей. Мы ожидаем от от компаний запрошенную информацию», - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Запросы были направлены в соответствии с принятыми нормами российского законодательства, добавил представитель пресс-службы.

До какого срока регулятор ожидает от американских компаний ответа, а также когда был направлен запрос, в пресс-службе Роскомнадзора не уточнили.

В начале апреля 2019 года мировой суд по Таганскому району Москвы утвердил решение о штрафе Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter на 3 тыс. рублей.

В дальнейшем корпорация Twitter оспаривала это решение в Таганском районном суде, Мосгорсуде и в Верховном суде, но решение о штрафе оставалось в силе.

В конце июля корпорация Twitter выплатила штраф, сообщал представитель регулятора.

Претензии регулятора касались отказа компаний предоставлять сведения о локализации в России баз данных с персональными данными россиян, в соответствии с действующим законодательством.

Позднее, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за отказ хранения персональных данных россиян на территории РФ.

Согласно тексту принятого закона, невыполнение требований к локализации данных влечёт за собой штраф для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей.