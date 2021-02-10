Роскомнадзор запустил мобильное приложение для приема обращений граждан

Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора:

Цель приложения «РКН» — повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов.

К противоправному контенту, распространение которого в Сети законодательно запрещено, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д. Они включаются в Единый реестр запрещенных сайтов.

Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.

Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.

Источник: РКН