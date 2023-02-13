Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

В России заработала система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус».

«Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», – рассказал «Ведомостям» представитель Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ). По его словам, в декабре 2022 г. система была протестирована, а в январе 2023 г. началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

По словам источника «Ведомостей», система «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, и «пропаганда ЛГБТ».

В дальнейшем, до 2025 г., систему планируется усовершенствовать. В систему будут добавлены новые классы и типы нарушений, а также функции определения поз людей и их действий.