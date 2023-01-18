Роскомнадзор запустил систему для борьбы с телефонным мошенничеством

В декабре подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод».

Представитель ГРЧЦ подтвердил изданию запуск ЕПВВ, уточнив, что сейчас к системе подключены три мобильных оператора — «Мегафон», МТС и «Вымпелком» (бренд «билайн»).

По его словам, решить проблему с подменными номерами возможно только при подключении к системе всех операторов связи.

Создание платформы верификации телефонных вызовов для борьбы с мошенничеством предусмотрено в законе «О связи», напоминает издание. Согласно документу, платформа нужна для того, чтобы блокировать звонки и сообщения с подменных номеров.