Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к СМИ из списка источников недостоверной информации

Издания попали в список не из-за распространения «фейков», а из-за комментариев пользователей.

Роскомнадзор разъяснил ситуацию со списком источников недостоверной информации, в котором оказались сообщества РБК, «Лентач», MDK и другие в соцсети «ВКонтакте».

Регулятор пояснил, что во всех случаях речь идет о «распространении недостоверной информации в комментариях пользователей». К самим СМИ у Генпрокуратуры и Роскомнадзора претензий нет. Чтобы избежать путаницы, ведомство изменит форму реестра.

29 ноября 2019 года Роскомнадзор опубликовал список 27 СМИ, сообществ и личных страниц, «неоднократно распространяющих недостоверную информацию». Редакция РБК расценила внесение в список как ущерб репутации, подчеркнув, что редакция не несет ответственности за комментарии пользователей.

Позднее Роскомнадзор исключил РБК и другие СМИ из списка сайтов, распространяющих недостоверную информацию — в том числе вместо РБК в графе название указано «Форум пользователей РБК».