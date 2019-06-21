«Роскомсвобода» и КГИ запустили сайт для мониторинга дел за публикации в интернете

Активисты «Роскомсвободы» и Комитета гражданских инициатив запустили сайт BlackScreen для отслеживания административных и уголовных дел за публикации в интернете.

Авторы проекта уточняют, что связанные с экстремизмом статьи сами по себе неоднозначны, а правоохранительные органы часто используют их для улучшения статистики раскрываемости преступлений.

«Мы надеемся, что данный проект повысит прозрачность правоприменения наказаний российских граждан «за постинг и репостинг» и станет еще одним инструментом общественного контроля над правоохранительными органами», — утверждают авторы проекта.

По словам руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка, приговоры публикуются в реальном времени в виде таблицы. Также на сайте есть интерактивная карта, на которой они распределены по регионам.

Кроме того, «Роскомсвобода» будет дополнять карточку каждого осужденного данными о ходе дела и комментариями экспертов. Правозащитники обещают всем обратившимся бесплатную юридическую консультацию. Для связи с ними на сайте есть кнопка «Сообщить об инциденте».