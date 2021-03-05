«Роскосмос» запустил свой телеканал

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ТВ
Мар 5, 2021

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ» запускают телеканал «Первый Космический». Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор.

Эфирное наполнение «Первого Космического» составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Старт состоялся 4 марта 2021 года. Новый тематический канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.

Генеральный информационный партнер проекта — радиостанция «Ретро FM». 

«Первый Космический» объединит в себе научный подход и доступность повествования, а главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».

Источник: Роскосмос
 
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