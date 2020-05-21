«Роснефть» подала иск к РБК о защите деловой репутации

Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд иск к изданию РБК о защите деловой репутации. Причиной стала публикация «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте “Роснефти”», указано на сайте корпорации.

В компании считают, что утверждение РБК ввело в заблуждение читателей, регуляторов и игроков рынка. Также отмечается, что издание «намеренно исказило» суть сделки по продаже активов «Роснефти» компании, принадлежащей РФ, и «создало впечатление мнимости» сделки о выходе нефтяной корпорации из бизнеса в Венесуэле.

В свою очередь, в РБК с претензиями не согласны. Издание заявляет, что уверено в достоверности сведений, которые основаны на официальных данных, и готово отстаивать свою позицию.

«РБК еще не получил иск Роснефти, как только документы поступят, мы сможем прокомментировать их содержание с юридической точки зрения», — говорится на сайте издания.

В картотеке арбитражных дел иска сейчас нет.

Статья, о которой говорится в заявлении нефтяной корпорации, опубликована на РБК под заголовком «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП». В ней идет речь о том, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"» 13 мая стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Через долю в этой компании «Роснефть» ранее участвовала в совместном предприятии с венесуэльской PDVSA. Первым на это обратило внимание агентство «Интерфакс».