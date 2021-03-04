«Роснефть» подала иски к Bloomberg, «Новой газете» и «Важным историям»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» к ЗАО «Издательский дом «Новая газета», латвийской IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американскому информационному агентству Bloomberg, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Все иски поступили в суд во вторник и к рассмотрению пока не приняты. В карточках дел говорится, что нефтяная компания подала заявления «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». В последнее время с такой формулировкой арбитражные суды часто регистрируют иски о защите деловой репутации.

В первом иске соответчиком учредителя «Новой газеты» в карточке указан Максим Авербух. Соответчик в иске к «Важным историям» — Роман Шлейнов. Предмет и основания исковых требований во всех трех случаях пока не сообщаются.

На сайте «Новой газеты» есть статья за авторством Авербуха «Сечин спешит на выручку. Как глава «Роснефти» отчитался перед президентом о «невероятных результатах», датированная 20 февраля. В ней, в частности, анализируются финансовые результаты 2020 года для «Роснефти» и других ведущих мировых нефтяных компаний, а заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что «Роснефть» является единственной в мире нефтяной компанией, получившей в 2020 году прибыль, названо «на первый взгляд, невероятным».

«Важные истории» 8 февраля разместили статью Шлейнова «Танцовщица для «Роснефти», в которой рассказывается о покупке российской нефтяной компанией в 2014 году доли в крупном итальянском производителе шин Pirelli. Сделка в публикации называется «не самой прозрачной».

Официального подтверждения того, что обращение в суд связано именно с этими публикациями, пока нет.