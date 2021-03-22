«Роснефть» подала в суд на «Дождь», «Эхо Москвы» и Bloomberg

«Роснефть» направила в Арбитражный суд Москвы три иска — к телеканалу «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и американскому информационному агентству Bloomberg. Данные об этом доступны в электронной картотеке суда.

По иску к Bloomberg соответчиками являются репортеры издания Анна Андрианова и спецкор Евгения Письменная. В адрес «Дождя» и «Эха» компания направила заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, — это заявление в порядке особого производства, которым подтверждается какой-то факт, имеющий значение для заявителя.

К рассмотрению иски пока не приняты. Суть претензий к изданиям и содержание заявлений не раскрываются.

«Нам известно о подаче иска только из картотеки арбитражных дел, сами документы мы пока не получили, пока мы не в курсе, о чем там идет речь», — сказал РБК главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко.

На сайте Bloomberg 16 марта была опубликована заметка под авторством Письменной и Андриановой, озаглавленная «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру». В ней авторы со ссылкой на два источника утверждали, что власти в этом году могут потратить часть средств ФНБ на инвестиции в «Восток Ойл».

16 марта «Дождь» и «Эхо Москвы» опубликовали на своих сайтах материалы на эту тему, в которых ссылались на данные, изложенные Bloomberg.