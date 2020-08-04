Роспечать планирует создать искусственный интеллект для отслеживания фейков

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предлагает разработать дата-сервис, который будет проверять достоверность новостей. На разработку такого искусственного интеллекта собираются потратить 94,3 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

С предложением Роспечати уже ознакомились в Минкомсвязи. Создание антифейкового сервиса запланировано на 2023 год – проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

По задумке, дата-сервис сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению» и выявлять ложные. Искусственный интеллект будет учитывать авторитетность источника новости (например, к проверенным ресурсам он будет относить сайты государственных учреждений и новостных агентств), время публикации, ссылки, видео, изображения. Пользоваться сервисом смогут как частные клиенты, так и надзорные ведомства. В Роспечати предполагают, что такой механизм поможет отслеживать источники и распространители фейковых новостей.

Пока аналог такой антифейковой программы не удалось разработать даже Facebook.