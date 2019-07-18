Роспечать проведет конкурс для молодых журналистов «Вызов - XXI век»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Международный пресс-клуб проводят XV Всероссийский конкурс публицистических работ молодых журналистов «Вызов — XXI век».

В конкурсе примут участие работники СМИ и нештатные авторы до 25 лет, пишущие на социально значимые темы. Конкурсная работа должна быть опубликована в печатном издании или интернете с августа 2018 по июль 2019 гг. Принимаются интервью, репортажи, статьи, очерки и посты в интернете, демонстрирующую активную позицию автора.

Конкурс проводится в четырех номинациях: политика и экономика, портрет современника, межнациональные и межконфессиональные отношения, культура и искусство.

В каждой номинации выберут четыре лучшие работы: интервью, репортаж, статью или очерк и материал, демонстрирующий активность автора в Интернете. Работы принимаются до 1 сентября, церемония награждения пройдет в октябре в Москве.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте Роспечати.